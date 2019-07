Quentin Tarantino is bezig met een spin-off van zijn nieuwe film Once Upon a Time in Hollywood. Het is de bedoeling dat het een vervolg wordt op de fictieve westernserie waarin Leonardo DiCaprio's filmpersonage een hoofdrol heeft.

In Once Upon a Time in Hollywood heeft het personage van DiCaprio, Rick Dalton, een rol in de westernserie Bounty Law. Die serie zou Tarantino graag zelf tot leven willen brengen, vertelt de Amerikaanse regisseur in gesprek met Deadline.

"Ik begon het personage Jake Cahill (de rol van DiCaprio's filmpersonage, red.) heel aangenaam te vinden, net als het idee van een dertig minuten durende westernserie. Het idee dat je veel verhaal in 24 minuten moet proppen, met een begin, midden en eind, bevalt me wel."

'Denk niet dat DiCaprio wil meedoen'

Inmiddels heeft Tarantino vijf verschillende afleveringen geschreven voor de serie, die hij in zwart-wit zou willen schieten en ook zelf wil regisseren. De regisseur verwacht niet dat DiCaprio bereid is de hoofdrol in de serie op zich te nemen. "Ik kan het me niet voorstellen. Maar als hij het zou willen doen, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn."

De regisseur is voornemens om nog drie afleveringen te schrijven en de serie dan aan te bieden aan verschillende zenders. Tarantino zou zijn westernreeks willen aanbieden aan Netflix, maar ziet ook de Amerikaanse zenders Showtime, HBO en FX als mogelijke kopers.

Once Upon a Time in Hollywood gaat op 15 augustus in première.