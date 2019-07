Een spin-off van de populaire tienerserie Gossip Girl zal te zien zijn op de nieuwe streamingdienst HBO Max, meldt Variety.

De nieuwe serie zal niet het verhaal rond de originele personages oppakken, maar zich acht jaar later afspelen en een nieuwe generatie tieners volgen.

Gossip Girl was van 2007 tot 2012 zes seizoenen lang te zien op de Amerikaanse zender CW. In Nederland werd de serie uitgezonden op Net5. Het verhaal draaide om een groepje rijke New Yorkse tieners op een privéschool in de Upper East Side. Rode draad van het verhaal was de website van de anonieme 'Gossip Girl', waarop alle schandalen en roddels over de scholieren te lezen waren.

In de serie speelden onder anderen Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick en Taylor Momsen.

HBO Max nieuwe streamingdienst van WarnerMedia

HBO Max is de nieuwe streamingdienst van WarnerMedia. Eerder werd al bekend dat de dienst Friends en ook andere series die zijn gemaakt door WarnerMedia, zoals The Fresh Prince of Bel-Air en Pretty Little Liars, in zijn bibliotheek zal hebben.

Het is nog niet bekend wanneer HBO Max precies van start gaat en of de dienst ook beschikbaar komt in Nederland. De dienst zal drie verschillende abonnementen aanbieden.