Nikkie de Jager, die onder de naam NikkieTutorials wereldberoemd is geworden met het maken van beautyvideo's, gaat ook series maken voor haar YouTube-kanaal. De Nederlandse is momenteel bezig het maken van twee projecten.

"Ik ben bezig met een paar series voor mijn kanaal, die eigenlijk meer televisieseries zijn en in het najaar in première gaan", vertelt De Jager in gesprek met NU.nl.

Een daarvan is Nikkie to the Rescue, waarin de YouTuber mensen helpt met beautyproblemen, de andere is Glow around the World.

"Daarvoor ben ik de hele wereld overgereisd, naar onder meer Zuid-Korea, om de verschillen tussen de beautycultuur hier en daar te vergelijken. Het worden kneiters van programma's, ik ben er heel trots op."

'Alsof ze de rol voor mij hadden geschreven'

Tot die tijd kunnen we De Jager (25) op haar kanaal zien, maar vanaf 7 augustus ook horen als stemacteur in Playmobil de Film. De YouTuber twijfelde geen moment toen zij werd gevraagd om de rol van Glinara in te spreken. "Het leek me altijd al leuk om te doen, maar ik dacht dat ik nooit kans maakte om zoiets te doen. Toen ik ook nog hoorde dat ik een slechterik mocht spelen, was het feest helemaal compleet."

De rol van Glinara wordt door de make-upkenner omschreven als een "soort alienworm". "Ze is niet de knapste, ze heeft een ontzettend grote mond, een hanenkam, maar wel een fantastisch rode oogschaduwlook."

De persoonlijkheid van haar rol past volgens de YouTuber heel goed bij haar. "Ze is flamboyant, licht geprikkeld, schreeuwt, en het allerleukste: ze is dol op alles wat glimt. Alsof ze de rol voor mij hadden geschreven. Het is echt genieten om zo'n personage in te spreken."

Het is de eerste keer dat de YouTuber een stemacteerklus doet. "Ik wist van tevoren alleen welk personage het was en hoe ze in elkaar stak. Je erop voorbereiden kun je niet echt", zegt De Jager. "Ik ging er fris in en liet me verrassen. De regisseur was heel fijn en ik kreeg ook goede aanwijzingen voor het inspreken."

'Ontzettend veel respect voor stemacteurs'

De Jager heeft al wat scènes gezien tijdens de opnameperiode. "Heel gek dat mijn stem bij zo'n personage hoort. In mijn hoofd krijg ik dan een error: hé, dat klopt niet! Ik hoor vooral een opgefokte, boze Nikkie."

De Jager is niet de enige bekende online persoonlijkheid die een stem inspreekt in Playmobil de Film. Ook de jonge YouTuber Dante (van het kanaal Clonny Games) en YouTuber Rutger Vink zijn in de animatiefilm te horen. Wat vindt de Brabantse ervan dat er steeds vaker bekende namen opduiken in animatiefilms?

"Elke film of serie probeert natuurlijk een publiek te trekken", zegt De Jager. "Dan ga je snel naar bekende namen toe. Maar ik heb ontzettend veel respect voor alle stemacteurs in ons land die hiervoor getraind zijn en het elke dag doen. Ik zal nooit zeggen dat ik ook maar een beetje bij ze in de buurt kom. Ik vind het vooral een heel grote eer."