In Nederland was ze jarenlang een prijzenmagneet, nu maakt ze kans op haar eerste grote internationale onderscheiding. Voor haar rol als Melisandre in de hitserie Game of Thrones is Carice van Houten voor een Emmy genomineerd. NU.nl blikt terug op de sprongen die de actrice maakte sinds 2007, en vooruit op de projecten die op stapel liggen.

Nadat Zwartboek in 2006 voor een BAFTA werd genomineerd en op de shortlist van de Oscars belandde, maakte Van Houten snel naam in het buitenland.

Haar internationale carrière begon in 2008 met de klein uitgebrachte Ierse horrorfilm Dorothy Mills. De actrice stond daarnaast tegenover Leonardo DiCaprio op de set van de thriller Body of Lies (2008), hoewel die rol sneuvelde in de montage. Als echtgenote van Tom Cruise in de oorlogsthriller Valkyrie maakte ze datzelfde jaar alsnog haar debuut in een Hollywoodproductie. Twee jaar later speelde ze met Jude Law en Forest Whitaker in de sciencefictionthriller Repo Men.

Intussen bleef de actrice ook in Nederland actief. Met de boekverfilming De gelukkige huisvrouw en de biografische film Black Butterflies won Van Houten respectievelijk haar vierde en vijfde Gouden Kalf, waarmee ze de meest bekroonde Nederlandse filmacteur ooit werd. Nog steeds laat ze veelgeprezen collega's als Monic Hendrickx, Jacob Derwig en Pierre Bokma achter zich. En ook bij de publieksprijzen is ze recordhouder. Tussen 2007 en 2013 won Van Houten in totaal zes Rembrandt Awards.

De actrice heeft zich altijd bescheiden opgesteld als het aankwam op zulke onderscheidingen. "Ik heb de neiging een zekere onzekerheid in stand te houden en mijn talenten te ontkennen", vertelde ze in 2011 aan Hollands Diep. "Ook uit angst om voor diva te worden versleten. Niets daarvan is gespeelde bescheidenheid. Elke rol is weer fucking eng en elke keer weer ben ik ervan overtuigd dat ik het niet kan."

'Ik wil niet meer settelen voor een zwakke rol'

Ten tijde van het interview was Van Houten net gecast voor Game of Thrones, een belangrijke nieuwe stap in haar carrière. "Ik heb altijd met mijn ene been in Nederland en het andere in Engeland en de Verenigde Staten gestaan. Maar ik ben er nooit zeker van geweest dat ik het daar echt ver zou kunnen schoppen. (…) In Nederland krijg ik volop kansen om diepgaande rollen te spelen; een volledig personage met een veelzijdig karakter. In Amerika blijf je als Nederlandse actrice toch meestal 'het vriendinnetje van'. Daar heb ik een beetje moeite mee."

"Door mijn rol in zo'n goede serie word ik iets serieuzer genomen. Dat heeft mijn internationale ambities aangewakkerd. Ik wil niet meer settelen voor een zwakke rol, alleen omdat het een Hollywoodfilm is met internationale sterren. Door Game of Thrones zouden er interessantere rollen op mijn pad kunnen komen."

De Amerikaanse pers haalde de Nederlandse actrice in 2012 in ieder geval enthousiast binnen. "Ik ben verliefd", schreef een recensent van het Amerikaanse People over haar personage Melisandre, bij haar eerste verschijning in het tweede seizoen van Game of Thrones. En ook Time Magazine prees de Nederlandse actrice: "Carice van Houten is betoverend kil en vurig."

Tot aan het laatste seizoen, dat eerder dit jaar verscheen, was Van Houten een vast gezicht in de fantasyserie van HBO. Daarnaast dook ze in verschillende buitenlandse producties op. Zo speelde ze een bijrol in de Julian Assange-biopic The Fifth Estate, was ze te zien als filmmaker Leni Riefenstahl in Race en verzorgde ze eenmalig een stem in The Simpsons.

Carice van Houten met partner Guy Pearce. (Foto: Bruno Press)

Actrice krijgt relatie en kind met Guy Pearce

In 2015 leerde Van Houten op de set van Martin Koolhovens Engelstalige film Brimstone de Australische acteur Guy Pearce kennen. De twee kregen een relatie en werden in 2016 ouders van een zoon. In september van dit jaar zullen ze opnieuw samen in een film te zien zijn. De thriller Domino wordt geregisseerd door Brian DePalma (Mission: Impossible, Scarface) en heeft een hoofdrol voor Nikolaj Coster-Waldau, die in Game of Thrones te zien was als Jaime Lannister.

Vrijwel tegelijkertijd met Domino opent het Nederlands Film Festival met Instinct, Van Houtens eerste Nederlandstalige film sinds Alles is Familie (2012). In dit regiedebuut van Halina Reijn, dat in augustus op het Zwitserse Locarno Film Festival draait, speelt ze een psychologe met een nieuwe patiënt (Marwan Kenzari) die een gevaarlijke manipulator blijkt te zijn. "Het is een van mijn meest dierbare filmervaringen en misschien wel het beste wat ik tot nu toe heb gedaan", vertelt de actrice over haar nieuwe rol. "Ik heb zelden zo vrij gespeeld."

“Het is verleidelijk om zelf projecten op te zetten en meer controle te hebben.”

Instinct is de eerste film van Man Up, het productiebedrijf dat Reijn en Van Houten in 2016 oprichtten. "Nu me jarenlang is verteld wat ik moet doen, is het verleidelijk om zelf projecten op te zetten en meer controle te hebben", vertelde Van Houten eerder deze maand aan Deadline. Hoewel dat niet betekent dat haar werk als actrice er minder op wordt. Zo verschijnt ze later dit jaar in de miniserie Temple met Mark Strong en zijn er nog altijd plannen in ontwikkeling voor een film over actrice Greta Garbo.

De mogelijkheid om net als Reijn een debuut als regisseur te maken, houdt Van Houten het liefst nog even open. "Het is wel in me opgekomen", vertelt ze aan Deadline. "Maar ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Ik heb een jong kind en het is nu niet helemaal het goede moment. Maar ik speel wel met de gedachte. Ik onderschat het niet, dus het moet wel het juiste project zijn."