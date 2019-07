De psychologische thriller Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn, krijgt in augustus een wereldpremière op het filmfestival van Locarno. De film wordt vertoond op de Piazza Grande, een openluchtlocatie voor een publiek van achtduizend mensen. Dat maakt het prestigieuze Zwitserse festival woensdag bekend.

In Instinct is Carice van Houten te zien als psycholoog in een tbs-kliniek. Haar cliënt, gespeeld door Marwan Kenzari, staat op het punt om voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan. Wanneer zij dat probeert tegen te gaan, verandert de man langzaam in een gevaarlijke manipulator.

Eind juni werd al bekend dat Reijns thriller de openingsfilm van het Nederlands Film Festival zou worden, op 27 september in Utrecht. "Wij zijn vereerd en trots dat het NFF een intieme en confronterende film als Instinct heeft gekozen als zijn opening", lieten Van Houten en Reijn eerder in een reactie weten.

Film dingt niet mee naar festivalprijs

Instinct valt in Locarno buiten de competitie voor de Gouden Luipaard. De Nederlands-Poolse regisseur Urszula Antoniak dong in 2009 mee naar die hoofdprijs met Nothing Personal, een Engels gesproken drama met Lotte Verbeek en Stephen Rea.

Het Zwitserse festival bekroonde die film uiteindelijk met de prijs voor beste regiedebuut. Op het Nederlands Film Festival werden er later vier Gouden Kalveren verzilverd, waaronder die voor de beste film.

Het Locarno-filmfestival vindt dit jaar plaats van 7 tot 17 augustus. Instinct zal op 12 augustus in première gaan.