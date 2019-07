Harry Styles is in gesprek over de rol van prins Erik in de liveactionversie van De Kleine Zeemeermin. Het zou de tweede grote acteerklus worden voor de zanger, die bekend werd als onderdeel van de populaire jongensgroep One Direction.

Eerder speelde de 25-jarige Brit al een rol in de oorlogsfilm Dunkirk. Hij was ook een van de kandidaten om Elvis Presley te vertolken in de biografische film die in productie is, maar maandag werd bekend dat deze rol naar Austin Butler gaat.

Volgens Variety is het nog niet zeker dat Styles al daadwerkelijk is gecast als prins Erik, de man op wie zeemeermin Ariël verliefd wordt. Eerder werd al bekend dat zangeres Halle Bailey de vrouwelijke hoofdrol in de film op zich neemt.

Ook acteurs Jacob Tremblay en Awkwafina zijn al officieel bevestigd; zij gaan de stemmen van vis Botje en zeemeeuw Jutter inspreken. Melissa McCarthy is in gesprek over de rol van zeeheks Ursula.

Liveactionversie krijgt nieuwe muzieknummers

De nieuwe versie van De Kleine Zeemeermin zal worden geregisseerd door Rob Marshall (Chicago, Mary Poppins Returns). De muziek wordt gemaakt door Alan Menken, die dat ook deed voor het origineel.

In 1990 won hij hiervoor twee Oscars, een voor de gehele soundtrack en een voor het nummer Under The Sea. Voor de remake zal hij nieuwe nummers componeren met Hamilton-bedenker Lin-Manuel Miranda.

De Kleine Zeemeermin is een van de vele liveactionremakes die zijn of worden gemaakt van Disney-films. Momenteel draaien Aladdin en The Lion King in de bioscopen.