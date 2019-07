Carice van Houten is genomineerd voor een Emmy Award voor beste gastrol in Game of Thrones. Dit werd dinsdagavond onthuld bij de officiële bekendmaking van de nominaties van de Emmy Awards.

Van Houten is in het laatste seizoen van de serie slechts in één aflevering te zien, maar is met haar vertolking van personage Melisandre toch genomineerd. Op Instagram reageert van Houten verrast en trots op het nieuws. "Wauw, de zomer is heet en staat vol met verrassingen", schrijft ze.

Game of Thrones maakt kans op meerdere prijzen. De serie heeft met 32 nominaties een recordaantal in de wacht gesleept bij de Emmy Awards. De serie komt onder andere in aanmerking voor de titels beste dramaserie, beste gevecht, beste mannelijke hoofdrol en beste vrouwelijke hoofdrol. Vorig jaar ontving de fantasyserie 22 nominaties.

De andere dramaseries die kans maken op een award zijn Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession en This Is Us. In de categorie comedy zijn Barry, Fleabag, Russian Doll, Schitt’s Creek, The Good Place, The Marveous Mrs. Maisel en Veep kanshebbers.

Acteurs en actrices

De acteurs die genomineerd zijn voor een prijs in een dramaserie zijn Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Billy Porter (Pose) en Milo Ventimiglia (This Is Us).

Tot de genomineerden voor beste actrice in een dramaserie horen Emilia Clarke (Game of Thrones), Jodie Comer (Killing Eve), Viola Davis (How to Get Away With Murder), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This Is Us), Sandra Oh (Killing Eve) en Robin Wright (House of Cards).

Na mei uitgezonden series maken geen kans

Enkele series die voorheen vaak genomineerd zijn, waaronder The Handmaid's Tale, Big Little Lies en Stranger Things, maken dit jaar geen kans op een Emmy. Deze series zijn namelijk pas na mei uitgezonden, en om kans te maken op een nominatie moeten de series voor 31 mei in première zijn gegaan.

De nominaties werden aangekondigd door acteurs D'arcy Carden (The Good Place, Barry) en Ken Jeong (Crazy Rich Asians, Dr Ken).

De 71e editie van de Emmy Awards wordt op zondag 22 september in Los Angeles georganiseerd.