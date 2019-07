Netflix heeft een zelfmoordscène uit de serie 13 Reasons Why geschrapt. De Amerikaanse streamingdienst doet dit op aanraden van medische experts, schrijft Variety.

"Veel jonge mensen hebben ons laten weten dat 13 Reasons Why hen ertoe heeft aangezet gesprekken over moeilijke onderwerpen als depressie en zelfmoord te voeren en hulp te zoeken", laat Netflix in een verklaring weten.

"Tijdens de voorbereiding op het derde seizoen waren we ons zeer bewust van de voortdurende discussie over de serie. Dus op aanraden van medische experts, onder wie Christine Moutier en de Amerikaanse stichting voor zelfmoordpreventie, hebben we samen met bedenker Brian Yorkey en de producenten besloten de scène waarin het personage Hanna (gespeeld door actrice Katherine Langford, red.) aan het einde van het eerste seizoen zelfmoord pleegt te schrappen."

Scène zou mensen aansporen zelfmoord te plegen

In de originele versie is duidelijk te zien hoe Hanna een einde aan haar leven maakt. In de nieuwe bewerking wordt die scène volledig overgeslagen en wordt de aflevering vervolgd met de reactie van haar ouders.

Na de slotaflevering van het eerste seizoen kwamen de makers van 13 Reasons Why onder vuur te liggen. Critici en medici vonden dat de bewuste scène mensen er juist toe aan zou kunnen zetten een einde aan hun leven te maken.

Bedenker Yorkey wilde met de confronterende beelden juist het tegenovergestelde bewerkstelligen, laat hij in een reactie op de wijziging weten. "Het was onze intentie om de gruwelijke en pijnlijke werkelijkheid zo realistisch mogelijk weer te geven, zodat niemand het in zijn hoofd zou halen het na te doen."

Het is niet de eerste maatregel die Netflix treft nadat de controverse ontstond. De streamingdienst begon het tweede seizoen van de serie met een fragment waarin de hoofdpersonages de kijkers adviseren wat ze moeten doen als ze van streek of anderzijds beïnvloed raken door wat ze in 13 Reasons Why zien.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.