Acteur Austin Butler (27) gaat Elvis spelen in de biopic over Elvis van Baz Luhrmann. Dit meldt de website The Hollywood Reporter.

Luhrmann heeft voor Butler gekozen om de rol van de 'King of Rock' te vertolken na een lange zoektocht waarin de acteur het moest opnemen tegen Harry Styles en Ansel Elgort.

De biografische film zal vooral gaan over Presleys weg naar de roem. Ook wordt er ingezoomd op de relatie van de zanger met zijn manager Tom Parker, die elk aspect van Presleys leven controleerde.

Luhrmann produceert de film samen met zijn vrouw Catherine Martin. De twee zijn al bezig met het project sinds het einde van The Great Gatsby. Ook Gail Berman is producer. "Ik wilde deze film niet maken als de casting niet helemaal klopte", zegt Luhrmann. "Het was een eer om zo veel talentvolle acteurs op auditie te krijgen."

Luhrmann heeft het script geschreven met Craig Pearce. De twee schreven waren ook verantwoordelijk voor het script van The Great Gatsby en Moulin Rouge.