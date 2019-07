De EO-telefilm Taiki, waarin Jennifer Hoffman en Tibor Lukács te zien zijn, heeft twee prijzen gewonnen bij het Russische filmfestival In The Family Circle.

Regisseur Mirjam de With won de prijs voor beste regie, laat de EO weten. Ook de publieksprijs ging naar Taiki.

De film ging in februari in première en gaat over de negenjarige Bruno, gespeeld door Pepijn van der Sman, die in het Zweedse woud verdwijnt wanneer zijn ouders hem na een ruzie uit de auto zetten. Hoffman en Lukács spelen de ouders van Bruno.

Hoffman is momenteel ook te zien in Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess, een andere familiefilm die al vele prijzen in de wacht sleepte.