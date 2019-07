Diego Maradona, de nieuwste film van Oscarwinnaar Asif Kapadia, gaat op maandagavond 5 augustus in première op het gras van het Olympisch Stadion.

Filmmaker Asif Kapadia zal bij de première aanwezig zijn. De presentatie is in handen van Wilfried de Jong. Het is voor het eerst dat een filmpremière wordt georganiseerd in het Olympisch Stadion, dat gebouwd werd voor de Olympische Zomerspelen van 1928.

De documentaire, over de opkomst en ondergang van stervoetballer Diego Maradona, is gemaakt aan de hand van meer dan 500 uur archiefmateriaal.

Regisseur Asif Kapadia maakte in 2010 de documentaire Senna, over het leven en de tragische dood van Braziliaans Formule 1-icoon Ayrton Senna. En in 2016 won hij een Oscar voor Amy, over de in 2011 overleden zangeres Amy Winehouse.

Voor zijn film over Maradona kreeg hij volledige steun van de Argentijn zelf.