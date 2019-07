Winona Ryder heeft zich veel zorgen gemaakt over de plotselinge beroemdheid van de jonge acteurs met wie ze te zien is in Netflix-serie Stranger Things.

"De kinderen zijn van de ene op de andere dag wereldberoemd geworden en dat was in het begin bijzonder zwaar voor hen", vertelt de 47-jarige Ryder aan Het Laatste Nieuws.

"Ik heb daar veel over liggen piekeren, want hoe ga je met zo’n plotse bekendheid om? Je mag me gerust overbeschermend noemen, maar ik wil er ook naast de set voor hen zijn en ervoor zorgen dat het goed met ze gaat."

Volgens de actrice, die in Stranger Things de moeder speelt van twee jonge jongens, is het niet erg om beroemd te zijn, tot je het gevoel krijgt dat je meer moet dan mag. "Dat is wanneer het gevaarlijk wordt."

'Veel kinderen zijn er niet meer omdat de roem hun te veel werd'

Ryder, die zelf ook op jonge leeftijd doorbrak, probeert de jonge acteurs dan ook mee te geven dat het belangrijk is een zo normaal mogelijk leven te blijven leiden. "Ik heb veel te veel kinderen gezien en gekend die er nu helaas niet meer zijn omdat de roem hun te veel werd."

Het derde seizoen van Stranger Things is sinds kort te zien op Netflix. De serie zorgde ervoor dat hoofdrolspelers Millie Bobbie Brown (15), Gaten Matarazzo (16), Finn Wolfhard (16), Caleb McLaughlin (17) en Noah Schnapp (14) wereldberoemd werden.