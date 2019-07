Christoph Waltz keert mogelijk toch terug als schurk in de 25e James Bond-film die momenteel wordt opgenomen. De Duits-Oostenrijkse acteur is namelijk op de set gezien. Daily Mail kreeg een tip van een bezoeker van de Pinewood Studios die de acteur aan het werk zag.

Waltz nam in 2015 voor het eerst de rol van Blofeld, aartsvijand van James Bond, op zich. Dat was in Spectre, de meest recente film uit de Bond-reeks.

Het bleef lang onduidelijk of de acteur ook voor de opvolger de rol zou vertolken, maar zijn aanwezigheid op de set lijkt dat nu te bevestigen.

Waltz zelf had het nieuws graag nog even stil willen houden. De getuige bij de set zegt namelijk dat de acteur zijn vinger op zijn lippen legde en fluisterde: "Je hebt me niet gezien, ik ben hier niet."

Nieuwe Bond verschijnt volgend jaar april

Waltz is overigens niet de enige acteur die de rol van schurk gaat spelen in de film. Ook Bohemian Rhapsody-acteur Rami Malek neemt een rol van slechterik op zich. Verder keert Daniel Craig terug als James Bond en zijn ook Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw en Léa Seydoux weer te zien.

Christoph Waltz is naast Spectre ook bekend van zijn rollen in films als Django Unchained, Inglourious Basterds en meer recent Alita: Battle Angel.

De 25e Bond-film die momenteel nog geen titel heeft, moet op 8 april 2020 verschijnen.