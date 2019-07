Er komt een nieuwe serie over The Flintstones. De animatiestudio van Warner Bros. en Brownstone Productions, het productiehuis van actrice Elizabeth Banks, werken samen aan het project.

In de nieuwe animatieserie, die bedoeld is voor volwassenen, zullen alle oorspronkelijke personages terugkeren, meldt Variety.

The Flintstones was zes seizoenen lang van 1960 tot en met 1966 te zien op de Amerikaanse zender ABC. De serie volgde de avonturen van het gezin Flintstone: Fred, Wilma, dochter Pebbles en hun huisdier Dino.

Ook hun buren en beste vrienden Barney, Betty en zoon Bamm-Bamm speelden een rol in de televisieserie, die zich afspeelde in het stenen tijdperk.

Succesvolle liveactionfilm verscheen in 1994

Er zijn eerder pogingen gedaan om de serie opnieuw leven in te blazen, zoals The Pebbles and Bamm-Bamm Show (1972) en The New Fred and Barney Show (1979), die beide weer snel van televisie werden gehaald.

In 1994 verscheen de succesvolle liveactionfilm The Flintstones, met in de hoofdrollen onder anderen John Goodman, Rosie O'Donnell en Halle Berry.

Het is nog niet bekend wanneer en op welke zender de nieuwe serie te zien zal zijn.