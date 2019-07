Dexter Fletcher, die een deel van de Queen-film Bohemian Rhapsody regisseerde en ook de regie van de Elton John-biopic Rocketman op zich nam, is volgens Variety in gesprek om mee te werken aan de derde Sherlock Holmes-film.

De eerste twee delen over de Britse detective werden geregisseerd door Guy Ritchie.

Het is al langer bekend dat er een derde deel in de succesvolle filmreeks zou komen. Wegens het drukke werkschema van hoofdrolspeler Robert Downey Jr., die als Iron Man te zien was in meerdere Marvel-films, duurde het echter even voordat de film werd gemaakt.

Naast Downey Jr. keert ook Jude Law terug in de reeks. Naar verwachting verschijnt Sherlock Holmes 3 op 21 december 2021 in de Amerikaanse bioscopen.

Fletcher had nog geen nieuwe regieklus in zijn agenda staan, na het voltooien van Rocketman. Voor zijn regiedebuut Wild Bill uit 2011 ontving hij een BAFTA en verwacht wordt dat hij ook voor Rocketman nominaties zal ontvangen.