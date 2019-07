Het einde van de serie How To Get Away With Murder is in zicht. Het onlangs aangekondigde zesde seizoen zal tevens het laatste zijn. Dit maakt omroep ABC bekend, meldt The Hollywood Reporter.

Het verhaal van How To Get Away With Murder draait om advocaat en professor in strafrecht Annalise Keating, die met vijf van haar studenten betrokken raakt bij een moordcomplot.

De hoofdrol in de serie wordt vertolkt door Viola Davis, die meerdere prijzen in ontvangst mocht nemen voor haar vertolking. Zo kreeg ze in 2015 een Emmy en won ze zowel in 2015 als in 2016 een Screen Actors Guild Award.

De serie ging in 2014 in première. How To Get Away With Murder wordt geproduceerd door Shonda Rhimes en Peter Nowalk is het brein achter de serie. Het zesde en laatste seizoen gaat in september in première en telt vijftien nieuwe afleveringen.

How To Get Away With Murder is niet de enige ABC-serie die binnenkort tot een einde komt. Ook de sitcom Modern Family begint in september aan een elfde en laatste seizoen.