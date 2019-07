Ingmar Schrama neemt officieel afscheid van Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice die de rol van Sjors Langeveld speelde, stopte twee jaar geleden en heeft nu besloten niet terug te keren, meldt de website van de dagelijkse soap.

Schrama verliet GTST plotseling vanwege een burn-out. De actrice, die bekend werd onder de naam Inge, schreef destijds op Instagram dat ze te lang over haar eigen grenzen heen ging. Ze wilde tijd nemen om meer voor haar gezin en zichzelf te zorgen.

Melissa Drost werd gekozen als tijdelijke vervanger van Schrama om de rol van Sjors te vertolken. De actrice was de afgelopen twee jaar al in de rol te zien en hoeft deze dus niet weer af te staan aan Schrama.

Schrama zegt dankbaar te zijn voor een "waardevolle periode" in haar leven waarin ze werkzaam was bij de soap. "Het is een intense, maar juiste beslissing. Ik verheug me nu op een nieuwe fase waarin ik andere talenten kan ontdekken en ontwikkelen", aldus de actrice.

Schrama was van 2003 tot 2017 te zien in GTST. Samen met haar vriend Daniël Samkalden heeft ze een dochter, geboren in 2013, en een zoon, geboren in 2016.