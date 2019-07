In de nacht van woensdag op donderdag is er een grote brand uitgebroken bij de Warner Bros. Studio's in Leavesden, nabij Londen. Dat melden verschillende media, waaronder Variety.

Er zouden inmiddels vijftien brandweerwagens ter plaatse zijn om de brand te blussen. Gewonden worden er niet gemeld. Warner Bros. geeft aan dat het vuur woedt in een gedeelte waar geen mensen aan het werk waren. Om welke overdekte studio het precies gaat, wordt niet gezegd. Wel geeft de filmmaatschappij aan dat de populaire tour langs Harry Potter-studio's niet is aangetast.

Naar verluidt wordt er momenteel een nieuwe HBO-comedyserie met Hugh Laurie en Josh Gad in Leavesden opgenomen, die zich afspeelt in de ruimte, weet Variety te melden. Of de brand ook in die studio heeft plaatsgevonden, wordt niet gemeld.

De Leavesden Studio's zijn met name bekend omdat de acht films uit de originele Harry Potter-reeks er werden opgenomen. Ook de nieuwe Fantastic Beasts-reeks werd er gedeeltelijk gedraaid. Andere recente films die van de studio's gebruik hebben gemaakt, zijn onder meer Spider-Man: Far From Home, Fast & Furious 9 en Wonder Woman 1984. Die laatste twee moeten volgend jaar verschijnen.