Regisseur David Fincher, bekend van films als Se7en en The Social Network, werkt aan een nieuwe film voor Netflix met Oscarwinnaar Gary Oldman in de hoofdrol, meldt Variety donderdag.

De biografische film Mank moet over scriptschrijver Herman Mankiewicz gaan, die met name bekend werd door klassieker Citizen Kane in 1941. Dat drama van Orson Welles wordt gezien als een van de belangrijkste films aller tijden, onder meer door het innovatieve gebruik van flashbacks in het verhaal.

Variety meldt dat Finchers film in zwart-wit wordt gedraaid en dat de opnames in november beginnen. Wanneer de biopic op Netflix moet verschijnen, is nog niet bekend.

Mank is de eerste speelfilm van Fincher sinds de mysterieuze thriller Gone Girl in 2014. Voor Netflix stond hij eerder aan de wieg van de series House of Cards, Mindhunter en Love, Death & Robots.

Oldman werkte nog niet eerder samen met Fincher aan een film. De Britse acteur kreeg in 2012 een Oscarnominatie voor Tinker Tailor Soldier Spy en won de prestigieuze prijs in 2018 voor zijn vertolking van Winston Churchill in Darkest Hour.