Eduardo Sánchez, die samen met Daniel Myrick in 1999 beroemd werd door zijn horrorhit The Blair Witch Project, zegt nog steeds rond te lopen met ideeën voor vervolgdelen. Dat vertelt hij donderdag aan Comicbook.

The Blair Witch Project werd in 1999 uitgebracht als gevonden videomateriaal van drie verdwenen studenten, die in de bossen van Maryland op zoek zouden zijn gegaan naar sporen van de mysterieuze Elly Kedward en seriemoordenaar Rustin Parr. De horror bracht wereldwijd ruim vierduizend keer meer op dan hij had gekost om te maken.

Het vervolg Book of Shadows: Blair Witch 2, gedraaid als een normale film, bleek een jaar later veel minder succesvol. In 2016 kwam er een modernere found footage-versie met Blair Witch. Beide films kwamen niet van Myrick en Sánchez, die de afgelopen twintig jaar ieder aan hun eigen carrière werkten.

"Ik denk dat er een manier is om iets van het mysterie terug te brengen", vertelt Sánchez. "Ik weet niet of een vervolg iets voor mij zou zijn. Het zou een unieke, op zichzelf staande film moeten zijn. Niet weer found footage natuurlijk, maar wel iets dat er niet uitziet als een normale film, dat niet dezelfde inhoud heeft als een normale film."

"The Blair Witch had terug in de tijd moeten gaan", gaat de filmmaker verder. "Ik heb altijd een origineel verhaal willen maken over hoe Elly Kedward schuldig werd bevonden en naar de bossen werd verbannen. En over wat er met het Blair-gehucht gebeurde eind 1700. Er was een kleine mogelijkheid om dat echt te maken, maar de timing was gewoon net niet goed."

Sánchez vertelt dat hij, Myrick en producent Gregg Hale altijd het gevoel hebben gehad dat de Blair Witch-franchise uit films zou moeten bestaan die ieder een eigen signatuur zouden hebben. "Ons idee was om het Rustin Parr-verhaal volledig in zwart-wit te draaien en het Elly Kedward-verhaal met compleet onbekende acteurs uit Europa, met zware accenten. Zo uniek en authentiek mogelijk."