Sophia Loren, die in 2009 voor het laatst in een grote bioscoopfilm te zien was, keert terug op het witte doek. De Italiaanse heeft volgens Variety een rol in La vita davanti a sé (het leven voor je), geregisseerd door Lorens zoon Edoardo Ponti.

De film is een bewerking van het boek La vie devant soi, dat is geschreven door Romain Gary. In 1978 werd hier al een verfilming van gemaakt: Madame Rosa. Deze film kreeg een Oscar voor de beste buitenlandse film.

Volgens Ponti zal deze film echter "heel anders" worden. Loren, die naar eigen zeggen tienurige werkdagen maakt, zegt dat zij dingen laat zien waarvan zij denkt dat het publiek die "heel verrassend" zal vinden.

Het is de derde keer dat de actrice meespeelt in een film die is geregisseerd door haar zoon. "Op 84-jarige leeftijd wil ze nog alles geven om een film te maken die zo diepzinnig en uitdagend is, zowel op emotioneel als op fysiek gebied", zegt Ponti over de rol van zijn moeder in zijn project.

Opnames zijn inmiddels begonnen

In de film worden twee verhaallijnen met elkaar verweven. De eerste daarvan draait om de vriendschap tussen madame Rosa (rol van Loren) en het kindje Momo, die enorm van elkaar verschillen. De tweede is "het verhaal van een moderne familie".

De opnames zijn inmiddels begonnen in Italië en naar verwachting komt de film in 2020 uit.

Loren was in 2009 voor het laatst in een grote speelfilm, de musical Nine, te zien. Ze was daarna nog wel te zien in twee kleinere producties. In 1961 won ze een Oscar voor haar rol in Two Women.