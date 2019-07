De Italiaanse actrice Valentina Cortese, bekend door rollen in klassieke films van François Truffaut en Michelangelo Antonioni, is op 96-jarige leeftijd in Milaan overleden. Dat meldt La Repubblica woensdag.

Cortese brak door in de jaren veertig en was in meer dan honderd films en series te zien. Een van haar bekendste rollen was die van Séverine in Truffauts komische drama La nuit Américaine, waarvoor ze in 1973 een Oscar-nominatie kreeg. Daarnaast speelde ze in 1965 een bijrol in Giuletti degli spiriti van Federico Fellini. Voor haar bijrol in Antonioni's Le amiche (1955) won ze verschillende kleinere prijzen.

De Italiaanse actrice was met verschillende internationale sterren op het witte doek te zien. Zo speelde ze samen met Ava Gardner en Humphrey Bogart in The Barefoot Contessa, had ze Orson Welles als tegenspeler in Black Magic en stond ze in de bijbelfilm Barabbas tegenover Ernest Borgnine en Anthony Quinn.

Cortese dook vanaf de jaren tachtig steeds minder in films op. Wel had ze in 1988 nog een bijrol in Terry Gilliams komische avonturenfilm The Adventures of Baron Munchausen. In 1993 zette ze definitief een punt achter haar carrière.