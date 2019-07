Acteur Rip Torn, bekend van rollen in onder meer Men in Black, 30 Rock en Marie Antoinette, is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Guardian woensdag.

Torn begon zijn acteercarrière in de jaren vijftig en werd bekender door de rol van Judas in Nicholas Rays King of Kings en de rijke gokker Slade in The Cincinnatti Kid. In ruim zestig jaar tijd speelde hij in bijna tweehonderd films. Hij kreeg in totaal negen Emmy-nominaties. Daarvan won hij er één in 1996, voor The Larry Sanders Show.

Bij een groot publiek was Torn bekend door zijn rol als Zed in de originele Men in Black-reeks, en als netwerkbaas Don Geiss in de comedyserie 30 Rock. Ook verzorgde hij de stem van Zeus in Disneys Hercules. Voor zijn bijrol in het biografische drama Cross Creek kreeg hij in 1983 een Oscarnominatie.

Oorspronkelijk zou Torn de rol van Jack Nicholson in Easy Rider hebben gespeeld, maar hij werd vervangen na een incident in de voorbereidingsfase. Tegenspeler Dennis Hopper beweerde decennia later dat Torn een mes zou hebben getrokken. Torn spande een rechtszaak aan en zei dat Hopper degene was die een mes trok. Torn won de zaak en kreeg een schadevergoeding van 475.000 dollar.

Acteur Alec Baldwin, die met Torn samenwerkte aan de hitserie 30 Rock, brengt een eerbetoon via Twitter.

Excentriekeling met onvoorspelbaar karakter

Naast een carrière met uiteenlopende rollen had de acteur ook de reputatie van excentriekeling met een onvoorspelbaar karakter, zowel binnen als buiten de filmindustrie. Zo werd hij in maart 2010 nog gearresteerd toen hij dronken en gewapend had ingebroken in een bank. De acteur zei zelf dat hij dacht dat het om zijn eigen huis ging. Hij erkende schuldig te zijn en ontliep zo een gevangenisstraf.

Torn dook intussen tot 2012 nog ieder jaar in meerdere films en series op. Dat konden kwaliteitsfilms zijn als The Insider, Wonder Boys en Marie Antoinette, maar ook baldadige comedy's zoals Dodgeball: A True Underdog Story, Eulogy en Freddy Got Fingered. In die laatste cultfilm speelde hij de woeste vader van komiek Tom Green. Die liet woensdag via Twitter weten trots te zijn dat hij met hem heeft kunnen samenwerken. "Rest in peace Rip", schrijft Green.