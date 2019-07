Er is een tweede reeks in de maak van de dramaserie The Society. Netflix kondigt dinsdag aan dat het in 2020 te zien is op de streamingdienst.

Chris Keyser, die de serie heeft bedacht, zal ook zijn medewerking verlenen aan de vervolgreeks. Later dit jaar zullen de opnames plaatsvinden, zo laat Variety weten.

The Society draait om een groep tieners, die op mysterieuze wijze terechtkomt in een kopie van hun woonplaats. Hun ouders zijn nergens meer te bekennen. De groep moet zich zien te redden en willen er ook achter komen wat er precies met hen is gebeurd.

Het is nog niet bekend of alle castleden terugkeren. In de serie zijn er rollen voor onder meer Kathryn Newton, Gideon Adlon en Sean Berdy.