Hoewel hij in Amerika als filmmaker amper een voet aan de grond krijgt, wil regisseur Woody Allen nog lang niet met pensioen gaan. Als het aan hem ligt, sterft hij tijdens de opnames van een film.

"Ik denk nooit aan mijn pensioen. Vanaf het begin van mijn carrière lag mijn focus altijd op het maken van films. Ongeacht wat er zich in mijn privéleven afspeelde, ongeacht medische problemen of politieke ontwikkelingen. Dat is en zal altijd mijn filosofie blijven", zei Allen tijdens een persconferentie in het Spaanse San Sebastiaan.

"Ik denk dat ik kom te overlijden tijdens het opbouwen van een filmset."

De Amerikaanse filmmaker moet zich in zijn thuisland wederom verdedigen tegen aantijgingen van zijn adoptiedochter Dylan Farrow, die Allen van seksueel misbruik beschuldigd.

De 83-jarige Allen raakte door de beschuldigingen onder meer zijn contract met Amazon kwijt, waardoor zijn afgeronde film A Rainy Day in New York nog steeds niet is uitgekomen.

'Europa is me altijd goed gezind'

In Zuid-Europa zien de zaken er voor Allen echter rooskleuriger uit. Mediapro, een van de grootste mediabedrijven van Spanje, staat garant voor Allens nieuwe film.

"Ik heb de mazzel dat het Europese publiek mij altijd goed gezind is geweest. Ze houden van mijn films en ze zullen deze film ook leuk gaan vinden."

Allens nieuwe titel is een hommage aan het filmfestival van San Sebastian. Het verhaal gaat over een stel (gespeeld door Christoph Waltz en Gina Gershon), dat het filmfestival bezoekt en verliefd wordt op andere mensen.

Wanneer de nieuwe film van Allen verschijnt is nog niet duidelijk.