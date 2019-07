Samuel L. Jackson is te zien in de reboot die wordt gemaakt van de Saw-reeks. De acteur speelt in de horrorfilm de vader van het personage dat Chris Rock in de film gaat vertolken, meldt Variety.

Ook is bekendgemaakt dat Max Minghella, bekend uit onder meer The Handmaid's Tale, een rol heeft gekregen in de nieuwe Saw-film. Hij speelt de politiepartner van de detective die een reeks opvallende moorden onderzoekt (een rol van komiek en acteur Rock).

Rock heeft het verhaal van de nieuwe film bedacht en zal bij de omzetting van zijn idee worden geholpen door de schrijvers Pete Goldfinger en Josh Stolberg. Goldfinger schreef ook mee aan Jigsaw, het laatste deel van de reeks.

De Saw-films verschenen tussen 2004 en 2017 en draaien om het kwaadaardige personage Jigsaw, dat zijn slachtoffers op de gruwelijkste manieren martelt nadat hij ze een moreel vraagstuk heeft voorgelegd.

Het eerste deel van Saw werd geregisseerd door James Wan. De film werd zijn doorbraak.