Sarah Paulson, die een rol speelde in alle seizoenen van American Horror Story, zal geen grote rol spelen in de negende reeks die wordt gemaakt van de horrorserie. Volgens bronnen gaat de actrice "hoogstens een cameo" spelen, zo meldt Variety.

Paulson speelde tot dusver mee in 85 afleveringen in de serie, waarin in elk seizoen een losstaand verhaal wordt verteld. De actrice heeft al verschillende personages gespeeld in American Horror Story.

Eerder werd al bekend dat Evan Peters ook niet terugkeert met een grote rol in de horrorserie. Ook voor hem was tot nu toe steeds een belangrijk aandeel in de serie weggelegd. Emma Roberts is wel in de nieuwe reeks te zien.

De woordvoerder van Paulson wil nog niet reageren op de geruchten.

American Horror Story: 1984 gaat op 18 september in première. Over het plot is nog weinig bekend. Wel zou het de sfeer hebben van een slasherfilm uit de jaren tachtig. In Nederland is de serie te bekijken via Netflix.