Britt Dekker maakt in het najaar haar debuut als actrice in de paardenfilm Whitestar. De presentatrice bedacht zelf het idee voor de film, melden Just Film Distribution en 2CFILM, die Whitestar gaan uitbrengen.

Naast haar rol zal Dekker ook nauw betrokken zijn bij de productie van de film. Haar kennis van en ervaring met paarden wordt gebruikt en George, het paard van de presentatrice, krijgt ook een rol.

Dekker kreeg het paard van John de Mol in ruil voor haar werkzaamheden bij Talpa. De presentatrice die ooit bekend werd als realityster in programma's als Take Me Out en Echte meisjes in de jungle, heeft op YouTube het kanaal Paardenpraat waarin ze over paardensport praat.

Whitestar wordt een familiefilm over de band tussen Dekker en het afgedankte paard Whitestar. Ook Esra de Ruiter, met wie Dekker Paardenpraat presenteert, krijgt een rol in de film. De première moet in oktober plaatsvinden.