Ethan Hawke is trots op zijn dochter Maya, die te zien is in het nieuwe seizoen van Stranger Things. Ze speelt daarin de tiener Robin, die in een ijssalon werkt met Steve (Joe Keery).

"Misschien hebben sommigen van jullie haar gemist in de BBC-serie Little Women", schrijft Hawke op Instagram over zijn 21-jarige dochter.

"Ik weet dat velen haar niet gezien hebben tijdens schoolvoorstellingen, zelfs ik heb ze niet allemaal gezien en ik ben haar vader. Sommigen kennen misschien haar muziek, anderen niet. Maar dames en heren, leer Maya Hawke kennen. Zij is de enige echte."

Maya heeft naast een bekende vader ook een bekende moeder: Uma Thurman. Zij was tussen 1998 tot 2004 getrouwd met Ethan Hawke. Naast een dochter kregen ze ook zoon Levon.