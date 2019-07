Gillian Flynn is woedend dat haar boek centraal staat in een dubieuze vermissingszaak. Volgens de bestsellerauteur wordt haar werk misbruikt om een potentiële moord te verdoezelen.

In Gone Girl, dat in 2014 ook werd verfilmd met rollen voor Ben Affleck (foto) en Rosamund Pike, zet een vrouw haar eigen verdwijning in scène.

In de zaak rondom de vermissing van de Amerikaanse vrouw Jennifer Dulos, staan haar ex-man Fotis Dulos en zijn nieuwe vriendin Michelle Troconis terecht. Zij worden ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor het verdwijnen van Jennifer.

Vrouw zou eigen verdwijning geënsceneerd hebben

Jennifer en Fotis Dulos zijn al enige tijd verwikkeld in een rechtszaak over de zorg voor hun twee kinderen.

Volgens de advocaat van Fotis Dulos zou zijn voormalige echtgenote ooit een script hebben geschreven dat sterke overeenkomsten vertoont met het boek van Flynn, en zou ze met een geënsceneerde verdwijning haar man schade willen berokkenen.

Het boek wordt vaak genoemd in de berichtgeving over de vermissingszaak, maar voor Flynn is de maat vol. In gesprek met WTNHG TV zegt ze het misselijkmakend te vinden, dat haar "fictieve verhaal gebruikt wordt voor een zeer realistische situatie", schrijft Deadline.

"Ik kan me niet voorstellen hoe pijnlijk deze situatie moet zijn voor haar kinderen en haar familie."

Dulos en zijn vriendin worden ervan verdacht bewijsmateriaal te hebben verdoezeld op de dag van de verdwijning van Jennifer Dulos. Ook zouden er bloedsporen zijn aangetroffen in haar huis.