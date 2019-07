Loanne Parker, weduwe van Elvis Presley's manager Tom Parker, wil dat Tom Hanks haar echtgenoot in de nieuwe film van Baz Luhrmann op behoorlijke wijze speelt. Anders overweegt ze juridische stappen.

Loanne Parker is namelijk in het bezit van de rechten van de naam van haar man.

Presley werd in 1955 ontdekt door Tom Parker, een naar Amerika geëmigreerde Nederlander die werd geboren als Dries van Kuijk. Parker, die de bijnaam 'Colonel' droeg, was werkzaam als manager van 'The King of Rock and Roll' tot diens dood in 1977.

Loanne Parker heeft er echter het volste vertrouwen in dat Hanks een goede prestatie zal leveren, laat ze aan de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ weten. De vrouw zou wel graag met de Amerikaanse acteur willen praten over de perceptie van haar man.

Start opnames nog onduidelijk

Volgens haar zouden veel mensen onterecht denken dat haar echtgenoot een slechterik was. Tom Parker komt in veel biografieën over Elvis inderdaad niet goed weg. Volgens critici zou hij Presley zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak te veel onder de duim hebben gehouden.

Wanneer de opnames van de zogeheten biopic over Presley precies beginnen is nog niet duidelijk, omdat de cast nog niet voltooid is.

Eerder werd al gemeld dat regisseur Luhrmann, bekend van onder meer Moulin Rouge en The Great Gatsby, voor de rol van Presley een nieuw talent wil vinden.