Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen in de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Stranger Things

Fans moesten lang geduldig zijn, aangezien het derde seizoen van Stranger Things steeds werd uitgesteld. Volgens Netflix kwam dat voornamelijk doordat de serie nóg grootser werd opgezet en spectaculairder werd. De eerste voortekenen zijn in elk geval behoorlijk goed. In het derde seizoen van Stranger Things valt de vriendenclub bijna uit elkaar, vanwege puber- en liefdesperikelen. De frictie komt op een slecht moment, want er dient zich opnieuw een bovennatuurlijke dreiging aan in het stadje Hawkins.

The Fresh Prince of Bel-Air

Onverwacht, maar zeker niet ongewenst, was de plotselinge verschijning van The Fresh Prince of Bel-Air op Netflix. Het streamingplatform slingerde deze week ineens alle zes seizoenen van de comedyserie, die de start van de acteercarrière van Will Smith betekende, online. Enorm geschikt voor een nostalgische bui, of om aan jongeren te laten zien als hét tv-toonbeeld van de jaren negentig. Tegenwoordig heeft de serie nog steeds zat fans, die zelfs een 'gritty reboot' willen maken.

The Big Bang Theory

Netflix zette afgelopen week ineens elf seizoenen van de populairste comedyserie van de afgelopen tien jaar online. Hopelijk zien we het twaalfde, laatste seizoen van The Big Bang Theory binnenkort ook verschijnen. Netflix hoeft er trouwens geen haast mee te maken, want voorlopig kunnen fans zich eerst nog door 255 afleveringen heen worstelen. Superguide sprak op de laatste opnamedag met de acteurs van de comedyserie.

Glee

Het leven op McKinley High School is geen pretje voor de muziek- en dramanerds van de 'glee club'. Ze worden gepest, zitten thuis onder de knoet, of hebben het te stellen met handicaps en andere zware ongemakken. Ondanks het drama valt er genoeg te lachen in Glee, met name door de artistiek leider Will Schuester (Matthew Morrison) die het telkens aan de stok heeft met gymlerares en keiharde kenau Sue Sylvester (Jane Lynch).

Films

The Karate Kid

Jaden Smith speelt in The Karate Kid (2010) een Amerikaanse tiener die naar China verhuist. Om aan zijn nieuwe omgeving te wennen, krijgt hij kungfules van Mr. Han (Jackie Chan), die de jongen wat weerbaarder probeert te maken. The Karate Kid is een (soort van) remake van de klassieke film uit de jaren tachtig, maar dan in een Aziatische setting.

Blow

Johnny Depp doet zaken met het levensgevaarlijke Medellínkartel van Pablo Escobar in de misdaadfilm Blow. Aanvankelijk wordt zijn personage George Jung schatrijk, maar de FBI wil de smokkelaar koste wat kost te grazen nemen.

Dark Shadows

Johnny Depp speelt de vampier Barnabas Collins, die vervloekt en levend begraven wordt, waardoor hij honderden jaren spoorloos verdwijnt. Hij wordt wakker in de twintigste eeuw en ervaart een heuse cultuurshock als wereldvreemde vampier. Depp gaat op zoek naar een nieuwe liefde en leert zijn eigen nakomelingen kennen, die nog steeds in zijn landhuis leven. Naast Depp zien we onder anderen Eva Green als wraaklustige heks en Helena Bonham-Carter als chronisch dronken psychologe in deze sfeervolle Tim Burton-film.

Just Go With It

Na het recente succes van de Adam Sandler/Jennifer Aniston-film Murder Mystery brengt Netflix de eerdere comedy Just Go With It. In deze film gebruikt de slinkse womanizer Sandler een trouwring om vrouwen het bed in te praten. Als een van zijn beoogde liefjes hier niet intrapt, schakelt hij de hulp van Aniston in om de vrouw alsnog in te palmen. Behoorlijk voorspelbaar, maar met name Aniston heeft een glansrol in Just Go With It.

Daddy's Home 2

In de kerstcomedy Daddy's Home 2 zijn Dusty (Mark Wahlberg) en Brad (Will Ferrell) eindelijk vrienden geworden en zorgen ze om de beurt voor Dusty's kinderen. De vriendschap wordt zwaar op de proef gesteld als de vaders van Brad en Dusty (John Lithgow en Mel Gibson) Kerstmis komen vieren. Het botert totaal niet tussen Lithgow, het zachte ei, en Gibson, de overdreven stoere grootvader. Dusty en Brad worden óók gedwongen om partij te kiezen, wat de kerstsfeer nogal verpest.

Robin Hood

Aardige verfilming van de Engelse volksheld, met Russell Crowe als Robin Hood zelf. De film vertelt niet het klassieke verhaal van Robin Hood, maar is eigenlijk een soort prequel, waarin we zien hoe Crowe zich van eenvoudige soldaat ontpopt als de bandietenkoning die een appeltje te schillen heeft met koning John.

Minions

De Minions bleken enorm populair in de animatiefilm Verschrikkelijke Ikke en kregen al snel hun eigen spin-off. In deze grappige film ontdekken we waar deze gele wezentjes precies vandaan komen, en waaróm ze zo graag superschurken helpen, of - in de praktijk - meestal van de regen in de drup helpen.

Documentaires

NOVA

NOVA is het populaire wetenschappelijke programma van het Amerikaanse PBS. Deze week verschenen er meerdere documentaires, variërend van over klimaatwetenschap, ruimtevaart en geschiedkundige onderwerpen. Van Marsreizen naar computervoorspellingen, met een tussenstop in middeleeuws wapentuig. Goed nieuws als je vroeger regelmatig willekeurige programma's op Discovery Channel keek, voor deze zender de realitykant op ging.

Cartel Land

Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten hebben het zwaar te stellen met levensgevaarlijke drugskartels die héél ver gaan om crimineel geld te verdienen. Moord en doodslag komen regelmatig voor, en de documentaire Cartel Land toont het geweld in de regio vanuit verschillende oogpunten.

En verder

Juli begint dus erg lekker voor de film- en serieliefhebber met een Netflix-abonnement.