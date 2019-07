Anouk Maas vindt het verdrietig om afscheid te nemen bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Dit schrijft de actrice op Instagram in een post waarbij ze stilstaat bij haar afscheid van de dagelijkse soap.

"Na ruim twee jaar op de buis geweest te zijn bij GTST is dit avontuur voor Zoë voorlopig voorbij", schrijft ze over de laatste afleveringen van haar personage.

Hoewel de actrice schrijft dat afscheid nemen altijd verdrietig is, is ze ook dankbaar voor de tijd dat ze in de soap speelde. "Wat heb ik veel geleerd en wat heb ik mooie scènes mogen spelen", schrijft ze. "Ik kijk terug met een brede glimlach en een mooie en voldane tijd."

Ze bedankt de vaste kijkers van GTST voor hun steun en haar collega's voor een "bijzonder mooie tijd".

Maas, die ook rollen speelde in musicals als The Sound of Music en Hair, gaat zich nu op andere projecten richten, waaronder de toneelproductie Mijn man begrijpt me niet, die vanaf oktober te zien is.