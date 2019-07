Netflix wil het aantal rokers in eigen films en series verminderen. Dat initiatief volgt op een recent onderzoek van Truth Initiative, waaruit is gebleken dat er in populaire programma's steeds meer wordt gerookt. Dat meldt de BBC donderdag.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er op Netflix "veel meer" tabak wordt getoond dan op de reguliere Amerikaanse televisie. In het tweede seizoen van Unbreakable Kimmy Schmidt zou het meest zijn gerookt, 292 keer. Stranger Things heeft over twee seizoenen het hoogste totale rookvermeldingen. In de zeventien afleveringen die tussen 2016 en 2017 verschenen, was er in totaal 444 keer een sigaret te zien.

Netflix zegt dat de programma's die zich op jongeren richten alleen nog rokers zullen hebben om historisch of feitelijk nauwkeurig te kunnen zijn. Voor overige programma's zullen sigaretten alleen nog te zien zijn als ze essentieel zijn voor de creatieve visie van de maker, of definiërend voor een bepaald personage.