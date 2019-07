Carice van Houten, die in onder meer Game of Thrones en Zwartboek naakt te zien was, heeft tegenwoordig meer moeite met naaktscènes dan voorheen. Achteraf weet ze niet zeker of ze elke scène wel had moeten doen.

In gesprek met Deadline vertelt de 42-jarige Van Houten dat ze het soms ongemakkelijk vond om in Game of Thrones uit de kleren te gaan. "Het was totaal niet mijn favoriete bezigheid", zegt de actrice.

Ze benadrukt wel dat Nederlanders ruimdenkender zijn en daarom makkelijker met naaktheid omgaan. "Maar het voelt nooit heel fijn om de enige acteur op de set te zijn die geen kleding draagt."

Ze haalt haar rol in Zwartboek uit 2006 aan, de oorlogsfilm van Paul Verhoeven waarin ze compleet naakt te zien was. "Toen was ik nog geen moeder, ik zou me hier nu minder gemakkelijk bij voelen. De tijden zijn veranderd. Toen voelde het al een beetje overweldigend. Niemand dwong me tot wat dan ook, maar achteraf gezien had ik er iets voorzichtiger mee moeten omgaan."

Van Houten zou willen produceren

In het gesprek vertelt de actrice ook dat ze minder wil acteren in de toekomst. In plaats daarvan zou ze meer willen produceren. "Het is verleidelijk om, nadat me jaren is verteld wat ik moet doen, mijn eigen projecten te maken en meer controle te hebben."

Zelf een film regisseren wil ze voorlopig niet. "Ik heb het gevoel dat ik daar nog niet klaar voor ben. Maar ik speel weleens met de gedachte. Ik wil het niet onderschatten, dus het moet het juiste project zijn."