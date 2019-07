Halle Bailey gaat de rol van Ariel spelen in de liveactionversie van De Kleine Zeemeermin, meldt Variety.

Het is de eerste grote filmrol voor Bailey, die vooral bekend is als zangeres van het muziekduo Chloe x Halle, dat ze samen met haar zus Chloe vormt.

De zusjes braken door toen ze YouTube-covers van Beyoncé-nummers maakten en uiteindelijk ontdekt werden door de zangeres. Ze tekenden een platencontract en traden op in het voorprogramma van Beyoncé.

Bailey speelde wel al eerder rollen in de films A Wrinkle in Time, Last Holiday en in de televisieserie Grown-ish.

Eerder werd al bekend dat Melissa McCarthy in gesprek is voor de rol van zeeheks Ursula, die geldt als een van de bekendste vijanden uit de Disney-films.

De acteurs Jacob Tremblay en Awkwafina zijn al wel officieel vastgelegd voor de liveactionversie van De Kleine Zeemeermin.

Liveactionversie krijgt nieuwe muzieknummers

De nieuwe versie van De Kleine Zeemeermin zal worden geregisseerd door Rob Marshall. De muziek wordt gemaakt door Alan Menken, die dat ook deed voor het origineel. In 1990 won hij hiervoor twee Oscars, een voor de gehele soundtrack en een voor het nummer Under The Sea. Voor de remake zal hij nieuwe nummers componeren met Hamilton-bedenker Lin-Manuel Miranda.

De Kleine Zeemeermin is een van de vele liveactionremakes die zijn of worden gemaakt van Disney-films. Momenteel draait Aladdin in de bioscopen en een nieuwe versie van The Lion King is vanaf 17 juli in de bioscoop te zien.