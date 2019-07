Rami Malek, die in de nieuwe James Bond-film de slechterik speelt, wilde de rol alleen maar spelen als zijn personage geen link met een religie of ideologie zou hebben.

"Ik zei tegen de regisseur dat we hem niet moesten identificeren met een bepaalde religie of ideologie", zegt Malek in gesprek met de Daily Mirror.

De acteur liet regisseur Cary Fukunaga destijds weten dat als de keuze op hem gevallen was om zijn Egyptische afkomst, hij de rol dan zou weigeren.

"Gelukkig was dat niet hoe hij (Fukunaga, red.) de rol zag, het is juist een heel ander soort terrorist", aldus Malek.

In de officiële samenvatting van het script van de film, wordt de rol van de acteur beschreven als "een mysterieuze slechterik, die gewapend is met gevaarlijke nieuwe technologie."

Malek speelde onder meer in Bohemian Rhapsody en Mr. Robot

Malek brak als acteur door met de serie Mr. Robot, waar dit jaar het vierde en laatste seizoen van moet verschijnen. Daarnaast had hij rollen in Night at the Museum en Papillon.

Zijn bekendste rol tot nu toe is zijn vertolking van Freddie Mercury in de Queen-film Bohemian Rhapsody. Voor deze rol kreeg hij afgelopen februari een Oscar. Malek is vanaf 8 april 2020 te zien in de nieuwe James Bond-film.