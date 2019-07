Na ruim anderhalf jaar te hebben gewacht, kunnen fans van de Netflix-serie Stranger Things vanaf donderdag hun hart ophalen met acht nieuwe afleveringen. Wat weten we tot dusver over dit derde seizoen? NU.nl zet de belangrijkste zaken op een rijtje.

Let op: dit artikel kan mogelijk spoilers bevatten.

Wat er eerder is gebeurd

De sf-serie Stranger Things speelt zich af in het Amerikaanse Indiana van de jaren tachtig. Nadat de twaalfjarige Will Byers in de eerste aflevering spoorloos verdwijnt, gaan moeder Joyce, grote broer Jonathan en schoolvrienden Mike, Dustin en Lucas naar hem op zoek. Terwijl het groepje jongens hulp krijgt van een mysterieuze tiener die Eleven (Millie Bobby Brown) wordt genoemd, denkt moeder Joyce (Winona Ryder) signalen van haar zoontje door te krijgen. Ze wordt bijgestaan door de lokale sheriff Hopper (David Harbour), hoewel hij haar vreemde verhalen niet direct wil geloven.

In de afgelopen twee seizoenen leerden kijkers meer over een portaal richting een naargeestige wereld, de geheimzinnige organisatie die daarbij een vinger in de pap heeft, gevaarlijke wezens die het stadje Hawkins bedreigen en de speciale krachten waarover Eleven beschikt. Aan het slot van het tweede seizoen bleken de gevaren nog altijd niet te zijn verdwenen.

Noah Schnapp, Finn Wolfhard en Caleb McLaughlin keren weer terug als respectievelijk Will, Mike en Lucas. (Bron: Netflix)

Nieuwe plekken en personages

Naast de cast uit de eerste twee seizoenen, is er een nieuwe rol weggelegd voor Maya Hawke. De twintigjarige dochter van Ethan Hawke en Uma Thurman zal te zien zijn als Robin, een alternatief meisje. Ook Cary Elwes, bekend uit onder meer The Princess Bride en Saw, verschijnt voor het eerst in de serie. Hij speelt de lokale burgemeester Kline.

Het derde seizoen zal zich afspelen in de broeierige zomervakantie van 1985 en heeft een nieuw winkelcentrum als belangrijke locatie. Volgens de plotomschrijving wordt het stadje Hawkins bedreigd door zowel oude als nieuwe vijanden.

Wat er gaat gebeuren

Hoewel de meeste ontwikkelingen geheim worden gehouden en journalisten strenge embargo's hebben moeten tekenen, liet de recentste trailer van Stranger Things wel zien dat de tieners een nieuw monster te vrezen hebben. Finn Wolfhard, die in de serie te zien is als Mike, liet daarnaast in augustus al weten dat er meer romantiek in het nieuwe seizoen van Stranger Things zou zitten. Verschillende recensies die inmiddels zijn verschenen, merken dan ook op dat de hormonen meer beginnen te gieren nu de jonge hoofdpersonen anderhalf jaar ouder zijn.

De eerste recensies in de Verenigde Staten

Journalisten in de Verenigde Staten hebben inmiddels de kans gekregen om de nieuwe afleveringen te bekijken en zijn over het algemeen positief. Indiewire noemt het "grappig en pienter", US Magazine spreekt over een trage start maar merkt ook op dat de actie weer vol gas terugkeert en dat de cast charmanter is dan ooit.

The Daily Telegraph is als een van de weinige media minder positief en zegt dat "het kwaad dat bevochten moet worden precies hetzelfde is als in de vorige seizoenen". Het nieuwe seizoen zou intussen minder eng zijn en bovendien zou een nieuwe romance, waar veel aandacht aan wordt besteed, "niet echt" voelen. Wel is de criticus positief over de manier waarop de groeipijn van de jonge hoofdpersonen wordt neergezet.

De recensent van de Boston Herald noemt seizoen drie als zijn favoriet en vindt het een belangrijk deel dat zomaar het einde van de serie zou kunnen zijn, hoewel dat onwaarschijnlijk lijkt. Stranger Things-bedenkers Ross en Matt Duffer hebben zelf al gezegd dat ze minimaal vier seizoenen willen maken.