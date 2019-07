Famke Louise speelt de hoofdrol in Hitte, een korte film van Thessa Meijer over een verlegen meisje dat tijdens een hittegolf verkoeling zoekt in een ijssalon.

"Verlegenheid, blozen, het warm krijgen. Het heeft iets puberaals, maar toch heb ik er zo nu en dan nog last van. In Hitte zet ik dat om in iets lachwekkends en positiefs", zegt Thessa Meijer.

Volgens de regisseur is Famke Louise perfect voor de film "omdat ze niet alleen muzikaal is, maar ook een sterke persoonlijkheid en een goed gevoel voor humor heeft. Ze heeft zowel een lieve als een sexy kant".

Naast Famke Louise, die met de film haar acteerdebuut maakt, zijn onder anderen Daniel Kolf (De Libi) en Frits Lambrechts te zien in de film. Hitte is gemaakt in opdracht van filmplatfom Cineville en is vanaf 8 augustus te zien in alle 43 Cineville-filmtheaters. Ook is de film dan online te bekijken.