Harry Styles, Ansel Elgort en drie andere acteurs maken kans om Elvis te spelen in de nieuwe biografische film van Baz Luhrmann, schrijft The Hollywood Reporter.

De andere drie acteurs zijn Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson en Austin Butler, aldus ingewijden.

Elgort was eerder te zien in Baby Driver en maakt binnenkort zijn opwachting in Steven Spielbergs West Side Story. Teller speelde in Whiplash en heeft een rol in de volgende Top Gun-film. Butler is te zien in Quentin Tarantino's nieuwe film Once Upon a Time in Hollywood.

Zanger Harry Styles begon zijn carrière in boyband One Direction, maar heeft inmiddels een solocarrière. Hij was ook te zien in de film Dunkirk.

Naar verwachting wordt binnen enkele weken bekendgemaakt wie in de huid kruipt van Elvis Presley.