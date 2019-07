Volgens Kevin Costner zou prinses Diana de hoofdrol gaan spelen in The Bodyguard 2, het vervolg op de dramafilm met Whitney Houston. De in 1997 overleden prinses zou eenzelfde rol spelen als de zangeres deed in de succesvolle film uit 1992.

The Bodyguard 2 zou volgens Costner draaien om het personage dat vertolkt zou worden door Diana, een ster die wordt belaagd door stalkers en paparazzi.

Het personage van Costner, de bodyguard Frank Farmer, wordt ingeschakeld om haar te beschermen en de twee worden verliefd op elkaar.

De acteur vertelt in gesprek met PeopleTV dat hij het script een dag kreeg voordat Diana overleed bij een auto-ongeluk in augustus 1997. Op dat moment had hij ook al met de prinses over de film gesproken, in een telefoongesprek.

"Ik weet nog dat ze heel lief was en vroeg of we een kusscène zouden hebben", herinnert hij zich. "Ze vroeg het op een hele respectvolle manier, ze was een beetje nerveus omdat ze zo'n beschermd leven leidde. Ik zei: ja, die kans zit er wel in, maar dat komt goed."

Film en muziek waren in jaren negentig groot succes

Volgens Costner was Sarah Ferguson, de ex-schoonzus van Diana, degene die de acteur en de prinses met elkaar in gesprek bracht. "Ze was heel enthousiast over het idee."

The Bodyguard bracht 411 miljoen dollar op (363 miljoen euro) en de soundtrack, met daarop onder meer het nummer I Will Always Love You, is nog steeds het bestverkochte filmalbum ooit. Ook werd een musicalversie van de romantische film gemaakt.