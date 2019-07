De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de club die bepaalt welke films bekroond worden met een Oscar, heeft maandag 842 nieuwe leden toegevoegd. Onder hen bevinden zich onder anderen Lady Gaga, Adele en drie Nederlanders.

De nieuwe Nederlandse leden zijn Niels Swinkels (executive vice-president distribution Universal), Edgar Burcksen (editor voor onder andere Indiana Jones Chronicles) en regisseur Aliona van der Horst (The Hermitage Dwellers).

Andere bekende mensen die maandag zijn toegevoegd aan de Academy zijn onder anderen de acteurs Tom Holland (Spiderman - Far from Home), Claire Foy (The Crown), Jamie Bell (Billy Elliot), zangeres Annie Lennox en muziekproducer Mark Ronson, meldt The Hollywood Reporter.

Elk jaar neemt de Academy nieuwe leden op in hun genootschap, die allen afkomstig zijn uit de filmwereld. Niet alleen acteurs, maar ook regisseurs, castingagenten, kostuumontwerpers en zangers van filmsoundtracks komen in aanmerking voor een lidmaatschap.

De organisatie, die op dit moment uit zo'n 9.226 leden bestaat, kreeg de laatste jaren veel kritiek over zich heen. Zo zou de Academy voor het merendeel uit mannen met een lichte huidskleur bestaan.

De afgelopen jaren heeft het genootschap zich meer toegelegd op diversiteit. Zo bestond de groep met nieuwe leden in 2018 voor 31 procent uit vrouwen (in 2015 was dit 15 procent) en voor 16 procent uit mensen met een donkere huidskleur (in 2015 was dit 8 procent).

Helft van nieuwe groep leden is vrouwelijk

De helft van de 842 nieuwe leden die maandag zijn toegelaten tot de Academy is vrouwelijk. 29 procent van de groep bestaat uit mensen met een donkere huidskleur.

De komende Oscars worden georganiseerd op zondag 9 februari 2020. Op 13 januari 2020 wordt bekend wie er zijn genomineerd voor de komende editie van de Oscars.

Vorig jaar won de film Green Book de prijs voor de beste film. Rami Malek en Olivia Colman ontvingen de awards voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol.