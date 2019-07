Kaley Cuoco zal te zien zijn in de nieuwe thriller The Flight Attendant, die door Warner Bros. zal worden gerealiseerd. Dat melden Amerikaanse media.

Cuoco's medewerking aan de film - ze gaat ook als executive producer van de titel aan de slag - is het begin van een nieuwe samenwerking tussen de actrice en de filmstudio.

Die samenwerking behelst ook de verdere ontwikkeling van haar podcast en rollen in toekomstige producties van Warner Bros.

De 33-jarige Cuoco was een van de vaste acteurs in de populaire sitcom The Big Bang Theory, waarvan het laatste en twaalfde seizoen net is uitgezonden.

The Flight Attendant is gebaseerd op de gelijknamige novelle van auteur Chris Bohjalian. Wanneer de film te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.