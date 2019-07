Jeroen van Koningsbrugge speelt een klein rolletje in de nieuwe film Spider-man: Far From Home. De presentator en acteur was in eerste instantie niet van plan om auditie te doen, maar zijn zoon veranderde hem van gedachten. Dit vertelt hij aan RTL Boulevard.

Van Koningsbrugge reisde al een jaar geleden af naar Praag voor de opnames. Hij is naar eigen zeggen te zien in een "sleutelscène" waarin hij een Nederlandse hooligan speelt.

De acteur werd uitgenodigd om auditie te doen en was eerst niet van plan om te gaan. "Ik hoorde al dat veel mensen auditie moesten doen, dus ik dacht: dit heeft geen zin", vertelt hij. Zijn zoontje moedigde hem aan om wel te gaan. "Hij is fan van spiderman, dus ik dacht: laat ik maar zo'n tape maken."

Van Koningsbrugge werd met twee andere Nederlandse acteurs gevraagd om de rol van hooligan te vertolken. Hij is niet de enige die benieuwd is hoe zijn scène eruit ziet. "Mijn zoon kan echt niet wachten om de film te zien."

De acteur die ook in de film Loft en de serie Smeris te zien is, trouwde in 2005 met Marie-Claire Witlox. De twee hebben samen elfjarige zoon Salomon en achtjarige dochter Valerie.

Spider-man: Far From Home, met acteur Tom Holland in de hoofdrol, draait vanaf 4 juli in de Nederlandse bioscopen.