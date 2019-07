Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Kookprogramma: Klinkt Smakelijk

18.00-19.00 uur op SBS6

In Klinkt Smakelijk krijgen elke werkdag vier amateurkoks de kans hun speciale gerecht aan de rest van het land te presenteren. Maar voor de strijd losbarst, moet eerst de jury ervan overtuigd worden dat het gerecht niet alleen lekker klinkt, maar het ook is.

Realityserie: Chateau Meiland

20.30-21.30 uur op SBS6

Met nog slechts drie weken voordat de eerste gasten voor de kasteeldeur staan en nog een berg werk te verzetten, staat de hele familie - inclusief huisvriendin Caroline - op knappen van de stress. Dus stapt de gehavende Martien, tegen het advies van de dokter in, toch weer op de ladder om te behangen.

Realityserie: Het Spaanse dorp: Polopos

21.30-22.30 uur op RTL 4

Het was afgelopen jaar een onverwacht succes in de schamele televisiezomer: Het Italiaanse Dorp: Ollolai. Vijf stellen kochten voor 1 euro een ruïne in een Sardijnse buurt dat zat te springen om aandacht. Tussen het klussen door moesten de koppels het ingedutte dorp op de toeristische kaart zetten. Deze zomer verhuizen de programmamakers naar Spanje. Hier gaan opnieuw vijf koppels met elkaar de strijd aan. De stellen presenteren in de eerste afleveringen hun idee aan de dorpsraad van de Andalusische uithoek.

Film: Pretty Woman

20.30-23.00 uur op NET5

De rijke zakenman Edward is voor zijn werk in Los Angeles en ontmoet de prostituee Vivian. Hij raakt zo van haar gecharmeerd dat hij haar inhuurt voor zijn hele verblijf in de stad. De twee krijgen gevoelens voor elkaar, maar een relatie blijkt erg lastig te zijn.

Film: Ted 2

20.30-22.45 uur op Veronica

In dit vervolg op de succesvolle comedy Ted uit 2012 probeert de vuilbekkende teddybeer Ted zijn relatie te redden door een kind te adopteren. Dan ontdekt hij dat hij niet gezien wordt als persoon maar als eigendom. Ted en zijn beste vriend John proberen met een jonge advocate te bewijzen dat Ted wél een levend wezen is.