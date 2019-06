Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Family Business

Franse comedyserie rond de eigenzinnige familie van een falende ondernemer, Joseph. Hij wil – nu Frankrijk wiet legaliseert – de slagerij van zijn vader omtoveren tot een coffeeshop.

Tales of the City

Sinds 7 juni vind je op Netflix Tales of the City, een vervolg op de gelijknamige dramaserie uit 1993. Nu kun je sinds deze week ook alle eerdere series uit de reeks kijken zodat je precies weet waar het allemaal begon met de avonturen en perikelen in San Francisco. In Tales of the City (1993), More Tales of the City (1998) én Further Tales of the City (2001) spelen uiteraard ook oude bekenden Olympia Dukakis en Laura Linney mee als respectievelijk Anna Madrigal en Mary Ann Singleton.



7SEEDS

Netflix-anime 7SEEDS draait om een groep speciaal geselecteerde jongeren uit verschillende landen die ervoor moet zorgen dat de aarde na een verwoestende meteoriet weer opnieuw wordt opgebouwd. Zij werden ingevroren, maar ontwaken in een wereld zonder mensheid, vol chaos en vijandigheid.

Motown Magic

Deze week zette Netflix seizoen 2 van Motown Magic online. Deze swingende animatieserie draait om de jonge Ben, een achtjarige die met zijn magische kwast straatkunst tot leven wekt. De serie zit vol met typische Motown-nummers van Marvin Gaye, The Supremes, The Jackson 5 en Stevie Wonder.



Instant Hotel

Realityserie Instant Hotel is ook toe aan zijn tweede seizoen op Netflix. De vergelijking met Bed & Breakfast van Omroep MAX is snel getrokken: ook hier bezoeken deelnemers elkaars verblijven, alleen volgen we nu Australische huiseigenaren die van hun optrekje een luxueus 'instant hotel' maakten.

Films

Deliver Us From Evil

Horrorfilm uit 2014 van regisseur Scott Derrickson (Doctor Strange). In Deliver Us From Evil onderzoekt de New Yorkse agent Ralph Sarchie (Eric Bana) samen met een in exorcisme gespecialiseerde priester (Edgar Ramirez) onverklaarbare misdrijven.

Man of Steel

DC’s bekendste held Superman wordt in Man of Steel (2013) voor het eerst gespeeld door Henry Cavill. We zien hoe de jonge journalist Clark Kent worstelt met zijn superkrachten. Wanneer generaal Zod van Clarks thuisplaneet Krypton achter hem aankomt, moet Superman zijn krachten omarmen.

Venom

All You Need Is Love

Romcom van regisseuse Will Koopman (Gooische Vrouwen). De film is gebaseerd op het bekende televisieprogramma. Presentator Maarten ter Horst (Fedja van Huêt) verdwijnt aan de vooravond van de kerstspecial. Zijn redactie gaat wanhopig op zoek naar een nieuwe Dr. Love. Ondertussen bereidt de rest van Nederland zich voor op een liefdevolle kerstavond.



Welcome Home

Het echtpaar in thriller Welcome Home huurt een villa in Italië om hun vastgelopen huwelijk nieuw leven in te blazen, maar de buitengewoon charmante eigenaar wil hen maar niet met rust laten. Breaking Bad-ster Aaron Paul speelt een van de hoofdrollen.



Shaft

Het vijfde deel uit cultfilmreeks Shaft, over detectives John Shaft (Richard Roundtree), zijn neef John Shaft II (Samuel L. Jackson) en diens zoon John ‘JJ’ Shaft III (Jessie Usher). Dit deel brengt ze allemaal samen wanneer JJ’s beste vriend onder mysterieuze omstandigheden komt te overlijden.



Cop Out

Agenten Jimmy (Bruce Willis) en Paul (Tracy Morgan) maken in buddy cop-film Cop Out jacht op een meedogenloze gangster die Jimmy’s zeldzame honkbalkaart stal. De regie was in handen van Kevin Smith, die bekend werd door films als Clerks en Chasing Amy.



Anima

Gelauwerd filmmaker Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Magnolia) regisseerde deze korte film, die bij het gelijknamige soloalbum van Radiohead-frontman Thom Yorke hoort. Een experimenteel filmpje met veel psychedelische invloeden en uiteraard muziek van Yorke zelf.



The Equalizer

Succesvolle actiefilm met Denzel Washington in de hoofdrol. Hij speelt Robert McCall, een oud-commando met een mysterieus verleden dat hij het liefst achter zich wil laten. Wanneer een hulpeloze jonge vrouw in gevaar raakt, komt The Equalizer in actie om haar te bevrijden van een stel Russische gangsters.

Documentaires

Dope

Een documentaireserie waarin álle kanten van de Amerikaanse drugsscene worden belicht. Van dealers tot gebruikers en van politie tot overheid. Dope laat, ook in dit nieuwe, derde seizoen, alle nieuwe en verrassende ontwikkelingen in de ‘War on drugs’ zien.



Exhibit A

Exhibit A is een gloednieuwe true-crimeserie die laat zien hoe het soms enorm fout kan gaan met geavanceerde DNA-technieken en andere forensische bewijsmiddelen. Elke aflevering concentreert zich op een andere techniek die onschuldige mensen in de gevangenis liet belanden.