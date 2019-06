Melissa McCarthy zou in gesprek zijn voor een rol in de liveactionversie van de Disney-film De Kleine Zeemeermin. De actrice, bekend uit onder andere Gilmore Girls en Bridesmaids, gaat mogelijk de rol van zeeheks Ursula spelen, weet The Hollywood Reporter te melden.

Ursula geldt als een van de meest bekende vijanden uit de Disney-films. In het verhaal sluit ze een overeenkomst met zeemeermin Ariël, die graag mens wil worden. Ursula kan haar omtoveren in een mens, maar alleen als zij in ruil daarvoor Ariëls stem mag afnemen.

Het is nog niet bekend wie Ariël en de andere grote rollen in de film gaan spelen.

De nieuwe versie van De Kleine Zeemeermin zal worden geregisseerd door Rob Marshall. De muziek wordt gemaakt door Alan Menken, die dat ook deed voor het origineel. In 1990 won hij hiervoor twee Oscars, een voor de gehele soundtrack en een voor het nummer Diep in de zee. Voor de remake zal hij nieuwe nummers componeren met Hamilton-acteur Lin-Manuel Miranda.

De Kleine Zeemeermin is een van de vele liveactionremakes die zijn of worden gemaakt van Disney-films. Momenteel draait Aladdin in de bioscopen en een nieuwe versie van The Lion King is vanaf 17 juli in de bioscoop te zien.