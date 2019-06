Er komt een vervolg van de romantische comedy Zwaar Verliefd. Net als in het eerste deel zullen de hoofdrollen vertolkt worden door Jim Bakkum en Barbara Sloesen.

In Zwaar Verliefd 2, een vervolg in de boekenserie van Chantal van Gastel waar het boek de naam Zwaar beproefd heeft, zijn dierenarts Isa (Sloesen) en meubelmaker Ruben (Bakkum) nog steeds samen en heel gelukkig. Totdat er een nieuwe man in het leven van Isa opduikt waardoor ze in twijfel raakt.

Producent Dutch FilmWorks maakte vrijdag bekend dat de opnames van Zwaar Verliefd 2 in het najaar van start gaan. De film moet in 2021 in de bioscopen verschijnen.