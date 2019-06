Henry Cavill gaat de rol van Sherlock Holmes spelen in een nieuwe film die draait om Enola, de jongere zus van de detective. De hoofdrol wordt vertolkt door Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown.

De verfilming van de Enola Holmes-boeken van Nancy Springer wordt geleid door Legendary Entertainment. Harry Bradbeer gaat de film regisseren. Van de serie zijn zes boeken verschenen waarin Sherlock mysteries oplost met zijn zus die ook een slimme detective blijkt.

Naast Cavill en Brown is ook Helena Bonham Carter in de film te zien. De actrice neemt de rol van Enola's moeder op zich.

Er gaan geruchten dat Cavill niet langer als Superman in de films van DC zal verschijnen. Hij speelde de rol onder meer in Batman v. Superman: Dawn of Justice en Justice League. Wel is hij binnenkort te zien in de Netflix-serie The Witcher.

Brown is vooral bekend dankzij haar rol als Eleven in de serie Stranger Things. De actrice is ook te zien in de film Godzilla: King of the Monsters.