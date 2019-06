De door Netflix gecancelde comedyserie One Day at a Time krijgt een doorstart. Het vierde seizoen van de serie zal te zien zijn op de Amerikaanse zender Pop TV, meldt Vulture.

In maart werd bekendgemaakt dat Netflix na drie seizoenen de stekker uit de serie trok.

Volgens Ted Sarandos, hoofd content van Netflix, was het besluit om te stoppen met One Day at a Time niet makkelijk. "Hoewel het teleurstellend is dat niet meer kijkers de serie hebben ontdekt, geloof ik dat de serie uiteindelijk wel zal overleven", liet hij destijds weten.

Volgens Vulture zal het vierde seizoen uit dertien afleveringen bestaan en vanaf 2020 te zien zijn op Pop TV. Het is de eerste keer dat een televisieserie van een streamingdienst door een kabelzender wordt overgenomen.

One Day at a Time gaat over een Cubaans-Amerikaans gezin. Penelope Alvarez (Justina Machado) moet haar opstandige tienerdochter en haar zoon alleen zien op te voeden. Het derde seizoen van de serie kwam afgelopen februari online.